Irán disputará el Mundial de Norteamérica 2026, "eso sin duda", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pese a que la participación del seleccionado asiático sigue siendo incierta a menos de dos meses de la inauguración del Mundial debido al conflicto en Oriente Medio.

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¿Qué fue lo que dijo el presidente de la FIFA sobre la incertidumbre que rodea a Irán con relación al Mundial?

"Irán vendrá, sin duda", afirmó Infantino durante un foro organizado por el canal de televisión CNBC en Washington.

"Esperamos que en ese momento (el inicio del Mundial, el 11 de junio), la situación sea una situación pacífica, lo que realmente ayudaría", explicó.

"Pero Irán tiene que venir, representa a su pueblo, se ha clasificado, los jugadores quieren jugar", afirmó el presidente de la FIFA.

La participación de Irán en el Mundial había quedado en entredicho por la guerra con Estados Unidos e Israel, que estalló el 28 de febrero.

Pero Infantino ya asegurado anteriormente la participación del Team Melli en el Mundial, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, con quien el mandamás de la FIFA aparece regularmente, había considerado en su momento que los jugadores iraníes podrían no estar "seguros" en Estados Unidos.

El Mundial de 2026, el primero que jugarán 48 selecciones, se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Al comienzo de la guerra en Oriente Medio, Irán habló de un "boicot" al Mundial, antes de pedir a la FIFA que trasladara sus partidos de Estados Unidos a México, lo que fue rechazado por el organismo rector del fútbol.

Irán integra el Grupo G del Mundial, en el que enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles y a Egipto en Seattle.