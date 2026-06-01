Dos de los mejores futbolistas mexicanos de la historia no fueron contemporáneos. Hugo Sánchez brilló en los 80's y Javier 'Chicharito' Hernández en la década del 2010 en adelante. Sin embargo, ambos coinciden en algo: el sistema del futbol mexicano utiliza a sus jugadores "como muebles".

En el nuevo ciclo de entrevistas presentado por Hernández, llamado "Learning to be human" (aprendiendo a ser humano en inglés), Sánchez y Chicharito repasaron -valga la redundancia- el lado más humano de los futbolistas y entre otras cosas, hablaron sobre el valor que sienten por parte de la afición, medios de comunicación y directivos.

"Sí me siento valorado. Se me valora pero no hay el reconocimiento que debería de haber. Tristemente en México (los Directivos) como que no quieren que haya alguien más importantes que ellos”, dijo el Pentapichichi.

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Al recordar lo que era el draft del futbol mexicano, reventaron a los directivos.

"Nos tocó ser personas, tal vez en otro momento nos toca ser una planta, un animal o un mueble. Los directivos nos querían utilizar como muebles. ¿Te acuerdas del draft? Nos vendían como si fuéramos unos muebles”, mencionó.

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