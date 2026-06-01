El próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica, el estadio Banorte se convertirá en el primero en todo el mundo en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo, después de hacer lo propio en las ediciones de 1970 y 1986. De acuerdo con redes sociales, quizás a forma de homenaje, el Coloso de Santa Úrsula se prepara para un homenaje especial a esa historia.

Aunque está renovado, en el estadio Azteca se sigue respirando historia del futbol. En esa cancha se consagraron campeones del mundo leyendas como Pelé y Maradona, y aunque esta vez la final no se jugará en ese mismo césped, la inauguración quedará grabada en los libros por la eternidad.

Conforme van pasando los días, se viralizan distintas fotografías de los cambios y adaptaciones que se han hecho en el estadio y en una de ellas, llamó la atención la colocación de distintas banderas, tal como sucedió en 1986.

De inmediato, los aficionados y usuarios de redes sociales recordaron aquellas históricas imágenes del Coloso la última vez que fue sede de un Mundial.