Faltan 10 días para que empiece el Mundial 2026, con el duelo entre México y Sudáfrica como platillo principal en el estadio Banorte -renombrado Ciudad de México por motivos comerciales- y para los millones de aficionados que no puedan asistir al estadio, está la buena noticia de que el partido se transmitirá por televisión abierta.

De hecho, la afición mexicana podrá disfrutar de los 17 partidos de fase de grupos por televisión abierta, a través de los canales de Azteca 7, Canal 5 en Televisa y Las Estrellas.

A continuación, les presentamos la lista de los primeros cinco partidos de la Copa del Mundo que serán transmitidos por televisión abierta.

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LOS PRIMEROS CINCO PARTIDOS DEL MUNDIAL QUE VAN POR TELEVISIÓN ABIERTA

México vs Sudáfrica – 11 de junio, 13:00

– 11 de junio, 13:00 Estados Unidos vs Paraguay – 12 de junio, 14:00

– 12 de junio, 14:00 Brasil vs Marruecos – 13 de junio, 16:00

– 13 de junio, 16:00 Países Bajos vs Japón – 14 de junio, 14:00

– 14 de junio, 14:00 Argentina vs Argelia – 16 de junio, 19:00

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