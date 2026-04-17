La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha revelado la sanción para Sergio Bueno, director técnico del Mazatlán FC, luego de los insultos misóginos que lanzó a la árbitra Katia Itzel García, luego de ser expulsado la jornada anterior frente a los Pumas en Ciudad Universitaria.

El técnico mexicano fue sancionado con una multa económica, además, deberá realizar horas de labor social orientadas a la promoción de la equidad de género. Aunado a ello, se apercibió al director técnico respecto a su conducta futura.

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¿Qué dice el comunicado de la FMF sobre el castigo a Sergio Bueno?

“Las Comisiones de Diversidad y Género y Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol determinaron que el director técnico del Club Mazatlán FC, Sergio Bueno, incurrió en conducta impropia tras su expulsión durante la Jornada 14, al incumplir los protocolos y reglamentos vigentes”, reveló la FMF mediante un comunicado.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/4wu17Vsds5 — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) April 18, 2026

Sin dejar de lado que Sergio Bueno deberá cumplir con su partido de suspensión correspondiente durante la Jornada 15, derivado de la expulsión referida en Ciudad Universitaria.

Esta noche, los Cañoneros, prácticamente eliminados con 11 puntos, reciben a los Gallos Blancos de Querétaro; Bueno reaparecerá el martes, también en casa, contra los Diablos Rojos de Toluca.