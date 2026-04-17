Hace unos días la Federación Mexicana de Futbol confirmó que la Selección Mexicana enfrentará a Serbia el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, un escenario con historia para el Tricolor.

El encuentro formará parte de la recta final de preparación rumbo al Mundial 2026, bajo el mando de Javier Aguirre.

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El compromiso llegará después de los amistosos frente a Ghana en Puebla y Australia en Pasadena, lo que permitirá al cuerpo técnico definir la base del equipo que debutará en la Copa del Mundo.

El duelo también marcará el regreso de Veljko Paunovic a territorio mexicano, ahora como seleccionador de Serbia. El estratega europeo conoce el entorno tras sus etapas en clubes de la Liga MX, lo que añade un ingrediente especial al choque.

¿Cómo le ha ido al Tricolor las veces que ha jugado en Toluca?

Toluca ha sido sede que ha recibido al Tricolor, incluso en tiempos recientes.

Durante la Concacaf Nations League, el equipo utilizó el Nemesio Diez debido a las remodelaciones del Estadio Azteca.

La última presentación en la Bombonera ocurrió el 19 de noviembre de 2024, con una goleada 4-0 sobre Honduras, gracias a las anotaciones de Henry Martin, Raul Jimenez y Jorge Sanchez.

En términos históricos, México ha disputado 19 encuentros en Toluca. El primero se celebró el 31 de marzo de 1957 ante el Deportivo Toluca.

Desde entonces, el balance resulta favorable con 14 victorias, tres empates y solo dos derrotas.

Sin embargo, existe un episodio imborrable: la caída frente a Italia en los cuartos de final del Mundial de 1970.

Ante Serbia, el equipo del Vasco buscará confirmar sensaciones y ajustar detalles antes de enfrentar su único rival europeo en fase de grupos, Republica Checa.