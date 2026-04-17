La rivalidad entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez se volvió a encender tras la difusión de un video donde se ve a ambos boxeadores en una pelea callejera.

Cabe señalar que días antes, José Benavidez ya había lanzado declaraciones contundentes sobre el presente del campeón mexicano, al asegurar que su etapa en la élite llegó a su fin.

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“Se acabó la era de Canelo, creo que se acabó y lentamente lo hemos ido viendo", dijo José Benavidez en entrevista con el sitio 'Izquierdazo'.

"Creo yo que todos los peleadores llegan a un fin y como lo digo, Canelo ha tenido muchas guerras, muchas peleas, se ha preparado en muchísimas peleas y los peleadores se acaban en el gimnasio, no en las peleas, y él ha sido una persona muy disciplinada, una persona que siempre ha tomado las cosas en serio y creo yo que siempre he entrenado durísimo”, agregó.

El entrenador también expresó dudas sobre el estado físico del jalisciense: “Y creo yo que el cuerpo ya no le está respondiendo, lo hemos visto poco a poco", expresó. “Entonces, la era de Canelo se acaba y llega la era de ”Monstruo Mexicano", David Benavidez”.

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¿Cómo sería una pelea callejera entre Canelo y Benavidez?

Ahora el padre del 'Monstruo Mexicano' fue más allá, y es que a través de las redes sociales compartió una publicación donde dio otro 'golpe' al tapatío, sobre todo por que Saúl no terminó bien parado.

El material, compartido por José Benavidez, presentó al tapatío en desventaja, tendido en el suelo luego de un intercambio de golpes con el también llamado “Bandera Roja”.

La grabación, evidentemente elaborada con inteligencia artificial, muestra a los dos boxeadores en un tianguis, rodeados de puestos de frutas y verduras, en una secuencia al más puro estilo de una escena cinematográfica.

En la recreación, ambos intercambian golpes de alto impacto, pero el desenlace favorece a Benavidez, quien conecta un ataque definitivo que deja fuera de combate a Álvarez.