Cesar Arturo Ramos Palazuelos es uno de los árbitros mexicanos con más reconocimiento a nivel mundial. Su trayectoria lo ha llevado a conducir importantes partidos internacionales, incluidos juegos de Copa del Mundo.

Precisamente en a edición de 2018, en Rusia, vivió una peculiar anécdota con Cristiano Ronaldo, quien en un duelo ante Uruguay, explotó ante el silbante al grado de llevarse una tarjeta amarilla.

Recientemente, Ramos compartió para FOX cómo se vivió ese momento ante la leyenda portuguesa.

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¿Qué dijo Cesar Arturo Ramos sobre su discusión con Cristiano Ronaldo?

"Era Octavos de final del Mundial de Rusia. Venia Portugal de ser campeón de la Eurocopa en 2016, pero ese día, los deja fuera Uruguay con dos goles de (Edinson) Cavani a pase de Luis Suárez", comentó el árbitro.

"Ante la frustración que sentía el capitán luso, que en una falta, viene y me reclama, pero yo no vi quien era. Se me planta enfrente y me empieza a gritar", continuó.

"Yo dije '¿A este qué le pasa?', entonces lo amonesto, se me queda viendo, y le pongo la mano para que no acerque. Al final del partido, va y se despide", dijo el silbante, entre muchas otras cosas.

¡Encaró a Cristiano Ronaldo! 🫡😵🔥



César Arturo Ramos y contó cuando le tuvo que gritar a Cristiano Ronaldo, aquí los detalles. #Desencajados pic.twitter.com/kJ87qgvO2e — FOX (@somos_FOX) April 17, 2026

Además, el juez mexicano contó que al finalizar el partido, tenía cientos de mensajes en el celular, y tardó casi dos meses en contestarlos todos.