En menos de 10 días, la Copa del Mundo de Norteamérica 2026 comenzará en México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana será la encargada de protagonizar el partido inaugural contra Sudáfrica el próximo jueves 11 de de junio.

Sobre la cancha del estadio Banorte, el Tricolor y los Bafana Bafana se enfrentarán con el objetivo de comenzar el Mundial con el pie derecho para dar un paso importante en el Grupo A.

De cara a que la escuadra de Javier Aguirre dispute su primer partido en la justa mundialista, el 11 titular ya estaría seguro.

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De acuerdo con el propio Vasco, los jugadores titulares para la inauguración están definidos desde hace varios días.

David Faitelson aseguró que el portero que jugará en la Copa del Mundo será Rául Rangel y que, incluso, Guillermo Ochoa disputó su último encuentro el sábado pasado ante Australia.

"Él sabía que hasta aquí llegó, en el Mundial no va a jugar y después ya no va a buscar club, se acabó. Él sabe que fue su último partido jugado con la Selección Mexicana y el último jugado en toda su carrera", declaró.

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Además, el periodista deportivo de TUDN habló sobre un momento que le pareció extraño después de la victoria del Tri contra los australianos en Estados Unidos.

"Al final del partido, vi una escena que pasó desapercibida y habría que rescatar la imagen... Ochoa, cuando termina el partido, voltea al cielo, pide el balón, se persigna, agradece al público y creo que hasta va llorando", recordó.

David Faitelson también afirmó que Paco Memo ya tiene decidido colgar los guantes después de que termine la Copa del Mundo.

"A mí, me lo dijo Mauricio, se retira después del Mundial, entonces fue su último partido en la historia de un legendario portero", reveló.

Sobre la importancia de Guillermo Ochoa en la historia de la portería de la Selección Mexicana, el polémico comunicador lo colocó en su "Top Tres" de los mejores.

"Para mí, el número uno es Campos, el número dos es Ochoa y el número tres es Pablo Larios. Campos tenía un estilo diferente... salía jugando, era fantástico, era un espectáculo, fue un fenómeno y por eso lo pongo por encima de todos", expresó David Faitelson sobre Paco Memo.