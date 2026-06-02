El debate de la portería de la Selección Mexicana ha sido interminable en este proceso mundialista. Primero habló de Luis Ángel Malagón, aunque su lesión en el tendón de Aquiles terminó por sacarlo de la discusión.

Ahora, la conversación se resume a dos nombres: Raúl 'Tala' Rangel y Guillermo Ochoa. Aunque Carlos Acevedo es el tercer portero del equipo, parece que no entra en la discusión.

Para Raúl Orvañanos, experimentado cronista deportivo, es Guillermo Ochoa quien debería defender el arco del Tri durante el torneo internacional.

Ochoa volvió con la Selección Foto: Imago7

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¿Qué dijo Raúl Orvañanos sobre Guillermo Ochoa?

En una emisión de Fox Play, Orvañanos aseguró que el 'Tala' ha cometido errores, incluido uno en el juego ante Australia, que podrían meter en problemas al equipo en la Copa del Mundo.

"Yo sí pondría a Ochoa, porque el Tala, con todo respeto, es muy buen arquero, pero yo lo he visto en jugadas donde no le habla a los defensores", argumentó.

Y aunque el resto del panel comentó que para ellos, el guardameta de Chivas debería ser el titular, Orvañanos se quedó con la suya.

"Yo sí pondría a Memo Ochoa": @RaulOrvananos😱🧤



Para Raúl Orvañanos, Guillermo Ochoa podría tener mejor desempeño que el "Tala" Rangel, acá el debate. #FoxReplay pic.twitter.com/DfurykqKZN — FOX (@somos_FOX) June 2, 2026

'Paco Memo' volvió a vestir la camiseta Tricolor después de más de 500 días, y se llevó una gran ovación del público en el Rose Bowl en el amistoso contra Australia.