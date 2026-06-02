Como es costumbre, la lista de convocados al Mundial de la Selección Mexicana siempre genera debate. Algunos jugadores que parecía que iban a estar, al final se quedan fuera, y otros más, se meten de última hora.

A continuación, te presentamos el 11 inicial de jugadores que formaron parte del proceso de Javier Aguirre, y al fina, por diferentes cuestiones, quedaron fuera.

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Portero

Luis Ángel Malagón: Para desgracia del guardameta, su ausencia en el Mundial responde a la lesión que sufrió con las Águilas: rotura del tendón de Aquiles, por lo que estará todo el año fuera de las canchas.

FOTO: IMAGO7

Defensas

Richard Ledezma: El defensa lateral de Chivas formó parte del proceso mundialista con el Vasco, aunque al final, y su descarte fue una de las mayores sorpresas en la lista de 26 jugadores.

Everardo López: Defensor que también fue llamado en un par de ocasiones para vestir la camiseta Tricolor, y pese a que brilló con el Toluca, Aguirre lo descartó.

Alejandro Gómez: Defensa de Xolos, que se sumó a la concentración final de Javier Aguirre como sparring.

Bryan González: Otro futbolista del Rebaño, el 'Cotorro' demostró buen nivel a lo largo del Clausura 2026, pero nunca se pudo ganar su sitio en la escuadra nacional.

Richard Ledezma Foto: Imago7

Mediocampistas

Charly Rodríguez: El mejor jugador del equipo campeón de la Liga MX. Su ausencia sorprendió a más de uno, y se dice que perdió su lugar por el llamado de Luis Chávez.

Marcel Ruiz: El cerebro del Toluca de Antonio Mohamed, también se habría quedado fuera por la lesión en su rodilla derecha, y aunque intentó llegar, el Vasco prefirió no arriesgar.

Kevin Castañeda: Mediocampista de Xolos que entró como sparring a la lista de Javier Aguirre y fue descartado hasta el último corte del equipo.

Charly Rodríguez no pierde la esperanza de jugar en el Mundial con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

Delanteros

Diego Laínez: El extremo de Tigres tuvo un buen año futbolístico, pero sus problemas con Aguirre lo dejaron fuera de la consideración, pese a formar parte de pasadas convocatorias.

Germán Berterame: Su llamado estuvo en la línea hasta el último momento; sin embargo, se descartó al naturalizado y en su lugar lo ocupó Guillermo Martínez.

Jordan Carrillo: El atacante de Pumas despuntó en la Liguilla, e incluso formó parte de la prelista de 55 jugadores.