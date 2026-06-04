Esta noche la Selección Mexicana jugará su último partido de preparación antes de debutar en la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, y el escenario para “despedirse” será el estadio Nemesio Diez de Toluca, donde tiene una amplia historia.

Recuerdos buenos y malos acompañan al Tri en la casa de los Diablos Rojos del Toluca, ya que su última visita tuvo como resultado una épica remontada ante Honduras (4-0) por la Liga de Naciones de la CONCACAF; sin embargo, en esta misma cancha México fue eliminado del Mundial 1970, cuando Italia se impuso por 4-1 en cuartos de final.

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Esta noche los dirigidos por Javier Aguirre se enfrentan a otra selección europea, Serbia, que es dirigida por un viejo conocido del futbol mexicano como Veljko Paunovic.

Los serbios tienen dos derrotas en sus últimos tres amistosos, frente a España y Cabo Verde. Hoy, el Tri buscará mantener su invicto este año ante la selección número 39 del mundo.

Finalmente, el historial de la Selección mexicana en el estadio Nemesio Díez, presenta 14 victorias, tres empates y solo dos derrotas en partidos oficiales.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el México vs Serbia?