La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya se siente dentro y fuera de las canchas. En medio de la expectativa por el torneo que tendrá sede en México, Estados Unidos y Canadá, Nike lanzó un espectacular cortometraje que reunió a varias de las máximas figuras del deporte y el entretenimiento, con una participación especial de Jorge Campos y Raúl Jiménez.

La campaña, presentada bajo el nombre “Rip the Script” (“Rompe el Guion”), apuesta por recuperar la esencia más atrevida del futbol, aquella donde el talento, la creatividad y el instinto pesan más que cualquier libreto establecido.

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Uno de los momentos que más conversación generó entre los aficionados mexicanos fue la aparición del histórico exportero Jorge Campos, quien forma parte de una producción que también integra a leyendas y estrellas internacionales como Ronaldinho, Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Erling Haaland.

Por otra parte, Raúl Jiménez destacó con una intervención que no pasó desapercibida. El delantero de la Selección Mexicana aparece en una escena clave dentro del cortometraje, lo que provocó una oleada de reacciones positivas entre seguidores del combinado nacional, quienes celebraron verlo junto a nombres de talla mundial.

El proyecto audiovisual, con una duración superior a seis minutos, no se limitó únicamente al futbol.

Es una locura este anuncio de Nike para el Mundial 2026, pasará a la historia como uno de los mejores spots deportivos que se han creado😍❤️



Es cine y futbol de calidad👏🏻 pic.twitter.com/fAzjvVctHN — Roberto Haz (@tudimebeto) June 4, 2026

Nike sumó a celebridades de distintos ámbitos como LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Channing Tatum, Young Miko y Lisa, integrante de Blackpink, en un concepto que mezcla deporte, cultura pop y entretenimiento.

A pocos días de que el Mundial 2026 concentre las miradas del planeta, la marca deportiva logró despertar nostalgia entre muchos aficionados, quienes recordaron los emblemáticos comerciales que marcaron época en el balompié internacional.