La ausencias en la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial de 2026 continúa como tema de charlas dentro del futbol británico. Luego de que el técnico Thomas Tuchel confirmó a los elegidos para disputar la Copa del Mundo, hubo un jugador del Chelsea que optó por alejarse del entorno mediático y pasar unos días de descanso en Ibiza, España, en medio del mar y mujeres.

Diversos medios ingleses, entre ellos The Sun y Daily Mail, informaron que el mediocampista de 24 años, Cole Palmer, acudió al famoso club Ocean Beach, uno de los lugares más exclusivos y visitados por celebridades en la isla española.

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La visita del futbolista no pasó desapercibida, ya que Wayne Lineker, propietario del establecimiento, publicó una fotografía junto al inglés a través de redes sociales.

Reportes de la prensa británica señalaron que Palmer convivió con varios amigos y personalidades del programa televisivo Love Island. Entre ellas destacó Megan Moore, participante del reality, además de otras figuras relacionadas con la producción. Testigos aseguraron que el jugador permaneció en el lugar hasta aproximadamente las 11 de la noche antes de retirarse.

La decisión de Tuchel de excluir a Palmer provocó sorpresa entre especialistas y aficionados. Incluso exfutbolistas relevantes del futbol ingles, como Wayne Rooney, expresaron dudas respecto a la determinación del estratega, al considerar que el volante tenía argumentos para formar parte del plantel mundialista.

Personas cercanas al entorno del jugador revelaron que la noticia representó un duro golpe emocional para el futbolista del Chelsea.

Ante este panorama, Palmer eligió despejarse antes de regresar a la disciplina del club londinense y enfocarse en la siguiente campaña.

Mientras Inglaterra ya se instala en Estados Unidos para afrontar el Mundial, Palmer intenta pasar página tras uno de los momentos más difíciles de su carrera.