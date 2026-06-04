Brian Gutiérrez provoca que usuarios revienten a David Faitelson ¡Le dieron con todo!

La juventud estará presente dentro del proyecto de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Entre los jugadores con menor edad que aparecen dentro de la convocatoria de Javier Aguirre destacan Mateo Chávez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Armando González, elementos que afrontarán el desafío mundialista entre los 17 y los 23 años.

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Dentro de ese grupo existen dos casos particulares. Brian Gutiérrez y Obed Vargas nacieron fuera de México, aunque cuentan con la nacionalidad mexicana y mantienen la posibilidad de representar al país en la próxima justa internacional.

Sin embargo, la polémica se desató a través de las redes sociales después de una publicación del comentarista David Faitelson, quien hizo referencia al origen de ambos futbolistas y destacó el compromiso de defender los colores nacionales.

¿Qué fue lo que compartió David Faitelson en sus redes sociales?

"Uno de ellos es de Alaska (Obed Vargas). El otro es oriundo de Chicago (Brian Gutiérrez) y no habla español. Ambos, aunque no nacieron en territorio mexicano, son mexicanos por nacimiento. Ambos, también, aceptan el reto de jugar el Mundial por México…", escribió Faitelson en redes sociales.

La publicación desató una fuerte reacción de usuarios, quienes señalaron un error en torno al mediocampista de las Chivas, pues varios seguidores aclararon que Brian Gutiérrez sí domina el español.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse y varios mensajes cuestionaron el comentario del analista deportivo.

Algunos usuarios incluso remarcaron el orgullo que representan ambos futbolistas para comunidades mexicanas que viven en Estados Unidos.

"Ambos hablan español y representan un orgullo para millones de personas de este lado de la frontera. Cuídenlos y valórenlos", "De hecho habla perfectamente el español, David", "Si Brian no habla español, tú eres flaco e inteligente", "Si te pusieras a investigar tantito, sabrías que hablan mejor español que tú", "Ambos hablan español, de vdd como te encanta exhibirte", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes sociales.