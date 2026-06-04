El Mundial 2026 marcará un momento decisivo en la carrera de 14 jugadores de la Selección Mexicana que vivirán su primera experiencia mundialista. De los 26 convocados, más de la mitad nunca ha disputado una Copa del Mundo.

Entre los nombres que destacan por su juventud dentro de ese grupo aparecen Mateo Chávez, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Armando González, futbolistas que afrontarán el reto mundialista entre los 17 y los 23 años de edad.

Lee también Mundial 2026: ¿A qué hora será la inauguración de la Copa del Mundo y el debut de México?

Ante el desafío que representa debutar en el escenario más importante del futbol, el exlateral de la Selección Mexicana, Paul Aguilar, envió un mensaje de confianza a los jóvenes convocados, al considerar que cuentan con experiencia suficiente para responder a las exigencias del torneo.

¿Qué dijo Paul Aguilar sobre los jugadores jóvenes del Tricolor?

“Yo creo que hoy por hoy todos los jóvenes tienen muchísima experiencia, hay muchos jugadores jóvenes jugando en Europa, hay muchos jugadores que están jugando en equipos importantes, grandes del futbol mexicano y eso te acerca más a lo que es una Selección, entonces creo que todos están preparados para este tipo de partidos y ojalá que les vaya muy bien”, aseveró Aguilar.

El exdefensor habló con conocimiento de causa. Paul Aguilar formó parte de las selecciones mexicanas que disputaron las Copas del Mundo de 2010 y 2014. En Sudáfrica participó en un encuentro, mientras que en Brasil tuvo mayor protagonismo con cuatro partidos como titular. Desde esa experiencia, Aguilar identificó la principal fortaleza del equipo de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

“Creo que la unión, el poder correr, el siempre ver por el compañero”, dijo el exlateral, quien dejó un último consejo para los futbolistas que representarán a México: “Que cada uno haga el futbol que los llevo a la Selección y por eso nos van a representar”.