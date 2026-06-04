La cuenta regresiva está por terminar. A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, México afina detalles para un evento que marcará un precedente en la historia del futbol internacional.

El Estadio Ciudad de México albergará el duelo inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, además de convertirse en el primer estadio que recibe tres partidos inaugurales de un Mundial varonil mayor de la FIFA.

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El encuentro del Tri contra los Bafana Bafana tendrá lugar el jueves 11 de junio, fecha que atraerá la atención de millones de aficionados dentro y fuera del país. La expectativa es alta, aunque también existen advertencias sobre posibles complicaciones en movilidad y acceso al inmueble.

De acuerdo con el plan establecido, las puertas del estadio abrirán a las 9:00 horas, tiempo del centro de México.

Aunque todavía no existe un horario límite oficial para ingresar, la recomendación para los asistentes apunta a llegar antes de las 11:00 horas para evitar contratiempos.

¿A qué hora será la inauguración de la Copa del Mundo?

La ceremonia inaugural arrancará entre las 11:30 y las 12:00 horas. El espectáculo contempla la presencia de artistas como Los Ángeles Azules, J Balvin, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla, quienes formarán parte del inicio de la mayor fiesta del futbol.

Después del acto protocolario, cerca de las 12:10 horas, ambas selecciones saltarán a la cancha para el calentamiento previo. Finalmente, el silbatazo inicial del compromiso entre México y Sudáfrica llegará a las 13:00 horas.

Autoridades también anunciaron cierres viales en puntos como Santa Úrsula, Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Circuito Azteca y avenida del Imán, por lo que los asistentes deberán planear con anticipación sus traslados.