Su actitud es totalmente diferente. Entre la conferencia previa al juego contra Australia y esta, antes de enfrentar a Serbia, el semblante de Javier Aguirre cambió.

Ya con la lista definida y sus 26 jugadores listos para la última prueba antes del debut mundialista, el Vasco volvió a bromear, sonrió de nuevo y enfatizó sentirse ilusionado "como nunca".

Eso sí, para el último ensayo, el Vasco asegura no tener el 11 definido y "culpó" a su cuerpo técnico de que el 11 que presente en el estadio Nemesio Díez no sea el mismo del próximo jueves en la inauguración mundialista.

“Yo había pensado eso previo a Australia, pero tengo un cuerpo técnico que me trae cortito, me dicen que algunos no están para 90, tendré que sentarme con ellos, pero hoy no lo sé", explicó el técnico nacional.

"Sé que la forma de juego, el sistema, juegue quien juegue es lo mismo, la presión alta, el bloque medio, bajo, ha permeado en el grupo”, enfatiza sobre el funcionamiento.

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Javier Aguirre ve a sus equipo al 100

Para él, su equipo está al 100 tanto en lo físico como en lo mental. Ve a sus 26 dirigidos listos para encarar la Copa del Mundo y asegura que de a poco, todos se adaptan a la altitud de la Ciudad de México.

“Santi (Giménez) bien, Chino (Huerta) bien, ya lo habíamos visto, están prácticamente dados de alta todos. En la Ciudad de México, los mismos, la adaptación ya es mejor, hoy en día nadie está tociendo o con los ojos llorosos", aseveró.

"El equipo llega en buen momento físico, viendo el video de Serbia les dije, 'estamos en el mejor momento, Imanol (Ibarrondo) tuvo charlas con ellos y los ve ilusionados. No han tenido esa experiencia nucna y la van a disfrutar por siempre. Queremos que ya empiece la fiesta”, concluyó Javier Aguirre.

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