Rafael Márquez tiene contrato para continuar al frente de la Selección Mexicana después del Mundial 2026. Así se habló y Javier Aguirre espera que así se lleve a cabo.

Sin embargo, han surgido rumores que aseguran no continuará con lo estipulado u otros que lo colocan como opción para algunos clubes de la Liga MX. Ante esto, el Vasco alzó la voz en pro del exfutbolista.

“De Rafa (Márquez)...está feliz con la Selección, está viendo qué sigue, Copa Oro, todo lo demás. Está más que preparado para continuar, trabajamos hombro con hombro y la evolución de Rafa es a pasos agigantados", declaró Javier Aguirre previo al México vs Serbia de mañana.

"Hoy lo ves y sabes que es el entrenador, yo me hago a un costado, lo veo trabajar y no le veo mayor problema al respecto", agregó el que será tres veces mundialista con el Tricolor.

Rafael Márquez ha tenido poco recorrido como director técnico. Ha sido directivo, pero en el banquillo suma apenas la experiencia de haber dirigido al Barcelona B, antes de ser llamado por Javier Aguirre para incorporarse a su cuerpo técnico.

Como jugador, el Káiser disputó cinco Copas del Mundo con la Selección Mexicana y en las cinco fue el capitán del Tricolor.

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Javier Aguirre respalda a Rafael Márquez rumbo al siguiente proceso de la Selección Mexicana 🇲🇽



🗣️"Ha crecido a pasos agigantados"



Y niega que tenga decidido su futuro después de la Copa del Mundo 👇🏽😅 pic.twitter.com/jFedlZRe5I — De10Sports (@De10Sports) June 4, 2026

¿Qué pasará con Javier Aguirre después del Mundial 2026?

Después de la Copa del Mundo, Javier Aguirre dejará el banquillo de la Selección Nacional y su futuro es una incógnita. Por ahora, "no tiene ni pinche idea de lo que será" su andar tras el Mundial.

Colocarlo como Coordinador de la Selección Mexicana "es simplemente rumor" y optó por no hablar al respecto. "Son rumores, seguro lo acaban de inventar ahorita ustedes", señaló entre risas el Vasco.

Aguirre se mostró con una gran ilusión de estar a días de disputar su tercera Copa del Mundo como director técnico: "No estoy ni ansioso ni nervioso... tengo una ilusión que nunca había sentido. Tengo más de 50 años en el futbol y le digo a mi jugadores que esta experiencia la van a presumir por el resto de sus vidas".

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