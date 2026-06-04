La Selección Mexicana afronta este jueves su último compromiso de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando reciba a Serbia en el Estadio Nemesio Diez, un duelo que servirá como examen final para Javier Aguirre antes del estreno mundialista frente a Sudáfrica.

El encuentro se celebrará en Toluca, Estado de México, a las 20:00 horas, en un escenario que representa un reto físico por su altitud de más de 2 mil 600 metros sobre el nivel del mar.

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Esa condición forma parte de la estrategia del cuerpo técnico nacional para fortalecer la adaptación del equipo de cara a la justa internacional.

El choque que genera expectativa por tratarse de la última oportunidad para ajustar detalles tácticos y consolidar el cuadro titular.

México llega con impulso anímico tras vencer 1-0 a Australia en Pasadena. En ese compromiso, Johan Vásquez apareció dentro del área para rematar de cabeza un servicio de Alexis Vega desde el tiro de esquina y darle el triunfo al combinado nacional.

Además del resultado positivo, el conjunto tricolor presume una racha de siete encuentros sin derrota durante 2026, luego de que su última caída ocurrió el 18 de noviembre, cuando Paraguay superó al representativo mexicano en un amistoso.

Tras definir la convocatoria mundialista, Javier Aguirre mostró confianza en el estado actual de sus futbolistas y destacó el momento colectivo que vive el grupo.

¿Cuándo y dónde ver el partido México vs Serbia?

México vs Serbia