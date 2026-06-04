El ambiente rumbo al Mundial 2026 ya se respira en todos los rincones del territorio mexicano, incluido Palacio Nacional. Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, un momento robó reflectores cuando una reportera cayó al suelo al intentar atrapar un balón lanzado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La escena ocurrió en el Salón Tesorería, donde el tema mundialista ocupó buena parte de la agenda.

En medio de su conferencia matutina, la mandataria tomó un balón y lo lanzó hacia la zona donde se encontraban representantes de medios de comunicación. Sin embargo, el intento por recibirlo terminó con un accidente.

Lee también Brian Gutiérrez provoca que usuarios revienten a David Faitelson ¡Le dieron con todo!

La comunicadora perdió el equilibrio y terminó en el piso, situación que provocó preocupación entre asistentes y sorprendió a quienes seguían la transmisión.

De inmediato, Sheinbaum caminó hacia la reportera para auxiliarla y verificar su estado de salud.

Después del incidente, el ambiente recuperó la calma. Un segundo balón llegó a la misma zona aunque ya sin caídas y el episodio quedó como una anécdota de la conferencia matutina.

¿'Tala' Rangel, eres tú? 😳



Así la pasión por mundialista en la 'mañanera' del @GobCDMX 🔥 pic.twitter.com/JzdwXTRqpu — AS México (@ASMexico) June 4, 2026

Durante la conferencia se tocaron algunos temas mundialistas

La presidenta informó que la selección de futbol de Irán arribará a Tijuana este viernes 5 de junio como parte de sus preparativos antes del torneo internacional.

México se alista para un hecho histórico, ya que será la primera nación sede de tres Copas del Mundo masculinas, tras las ediciones de 1970 y 1986. Además, el partido inaugural entre México y Sudáfrica tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, uno de los recintos más emblemáticos del país.