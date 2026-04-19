El futbol mexicano vivió una jornada destacada en Europa con el enfrentamiento entre Orbelín Pineda y Jorge Sánchez, quienes coincidieron como titulares en el duelo entre AEK Atenas y PAOK Salónica dentro de la Super Liga de Grecia.

El resultado fue contundente: triunfo de 3-0 para el conjunto local, con una actuación determinante del mediocampista ofensivo.

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Desde el arranque del encuentro, ambos jugadores mostraron intensidad, aunque el partido tomó un rumbo complicado para Sánchez muy temprano.

El lateral fue amonestado apenas al minuto cuatro, situación que condicionó su desempeño y obligó a su entrenador a sustituirlo al inicio del segundo tiempo para evitar riesgos mayores.

Mientras tanto, Pineda mantuvo constancia y protagonismo a lo largo del encuentro. El AEK logró abrir el marcador al minuto 36 con un autogol de Tomasz Kedziora, lo que permitió a los locales tomar confianza y controlar el ritmo del partido. En la segunda mitad, el dominio se consolidó.

¿Cómo fueron las acciones destacadas de Orbelín Pineda?

El segundo gol llegó gracias a Aboubakary Koita, quien aprovechó un servicio preciso de Pineda para ampliar la ventaja. La jugada reflejó la visión y calidad del mexicano, quien volvió a ser factor en momentos clave del compromiso.

Fue hasta el tramo final cuando el ex jugador de Chivas selló su gran actuación. Tras recuperar el balón en zona ofensiva, condujo con velocidad y, ante la salida del portero, definió con un toque por encima para concretar el tercer tanto al minuto 80. La acción desató la euforia en el estadio y confirmó su papel como figura del encuentro.

Con este resultado, el AEK Atenas alcanzó los 66 puntos y se colocó como líder del campeonato, con claras aspiraciones al titulo.

La actuación de Pineda no solo fortaleció la posición de su equipo, también reafirmó su importancia dentro del esquema.