El estadio Banorte fue testigo de 90 minutos llenos de magia, goles... y nostalgia. Leyendas del futbol brasileño y mexicano dieron un espectáculo en el Coloso de Santa Úrsula, donde México salió victorioso con un marcador de 3-2.
Oribe Peralta se despachó con un doblete, y Luis 'El Matador' Hernández anotó el otro gol Tricolor. Del otro lado, Kaká y Adriano consiguieron romper la red del histórico estadio.
Sin embargo, en un partido que llenó de emoción a más de una generación, los memes en redes sociales también adornaron el ambiente.
Y claro, con jugadores como Ronaldinho, Cuauhtémoc Blanco, 'El Bofo' Bautista, Adriano, Kaká, Oswaldo Sánchez, no se podían evitar los comentarios sarcásticos, y otros más elogiando la clase de semejantes íconos.
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