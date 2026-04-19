El estadio Banorte fue testigo de 90 minutos llenos de magia, goles... y nostalgia. Leyendas del futbol brasileño y mexicano dieron un espectáculo en el Coloso de Santa Úrsula, donde México salió victorioso con un marcador de 3-2.

Oribe Peralta se despachó con un doblete, y Luis 'El Matador' Hernández anotó el otro gol Tricolor. Del otro lado, Kaká y Adriano consiguieron romper la red del histórico estadio.

¡KAKÁ REGRESA LA VENTAJA A BRASIL! ⚽🇧🇷



El delantero con una gran jugada marca el (2-1) antes del medio tiempo pic.twitter.com/Xk45Cjtvnx — De10Sports (@De10Sports) April 19, 2026

Sin embargo, en un partido que llenó de emoción a más de una generación, los memes en redes sociales también adornaron el ambiente.

Y claro, con jugadores como Ronaldinho, Cuauhtémoc Blanco, 'El Bofo' Bautista, Adriano, Kaká, Oswaldo Sánchez, no se podían evitar los comentarios sarcásticos, y otros más elogiando la clase de semejantes íconos.

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Memes del partido de leyendas México vs Brasil

Soy yo o Ronaldinho se veía más joven antes? pic.twitter.com/Y0wmUAOKOo — (fan) 𝐌𝐢𝐤𝐞. (@BlueCFM_) April 19, 2026

Cuando me preguntan por qué Omar Bravo N. no está en el México vs Brasil #ChoqueDeLeyendaspic.twitter.com/hD3ESAXAeP — ︎ ︎ ︎ ︎• (@Hidalg0CT) April 20, 2026

LA CLASE DE CUAUHTÉMOC BLANCO 🦅 pic.twitter.com/qYaTy9dC2G — Club América Out Of Context (@OutOfContextAme) April 20, 2026

Pinche Ronaldinho trae el look de Andie MacDowell. Lo quiero mucho al cabrón pic.twitter.com/sVANd6iQO6 — Profe Cejudo (@CejudoProfe) April 20, 2026