Facundo llega a TV Azteca como nuevo refuerzo del equipo del Ajusco para la Copa Mundial 2026

A menos de una semana para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, TV Azteca fortalece su equipo de transmisión con la incorporación de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento mexicano. Facundo se convirtió en el nuevo integrante de Azteca Deportes y participará en la cobertura especial del torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La presentación oficial del conductor ocurrió de manera sorpresiva durante el medio tiempo del partido amistoso entre México y Serbia, espacio en el que Christian Martinoli y Luis García le dieron la bienvenida frente a la audiencia de Azteca 7.

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Con este movimiento, la televisora del Ajusco apuesta por reforzar su oferta de entretenimiento para los 32 encuentros de la Copa Mundial que transmitirá en señal abierta. Facundo se integrará a un equipo conformado por nombres de peso como Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Antonio Rosique, David Medrano, Carlos Guerrero e Inés Sainz, además de invitados internacionales como Iker Casillas y Jorge Valdano.

¿Cuál será el papel de Facundo durante las coberturas mundialistas de TV Azteca?

El conductor tendrá participación en contenidos especiales, dinámicas con aficionados, cápsulas de entretenimiento y reportajes durante el desarrollo del torneo, una estrategia con la que Azteca busca ampliar la experiencia del público más allá de la narración deportiva.

La llegada de Facundo a la cobertura mundialista ocurre poco después de su reciente participación en La Casa de los Famosos México.

¡Dos gotas de agua! 🧑‍🦲🧑‍🦲



Facundo y el Doctor García podrían ser confundidos, dos personajes que le pondrán sabor a nuestra cobertura durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™️. #MiSelecciónAzteca



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Esteban Facundo Gómez Bruera, nombre real del conductor, nació el 29 de abril de 1978 en la Ciudad de México. Hijo de padres argentinos, pasó gran parte de su infancia en Coyoacán, zona de la capital que marcó parte de su estilo creativo y personalidad frente a las cámaras.

A lo largo de su carrera, Facundo construyó una trayectoria dentro de la televisión mexicana gracias a formatos de entretenimiento que conectaron con el público.

Ahora, el conductor tendrá un nuevo reto en una de las coberturas deportivas más importantes de los últimos años, con la misión de aportar un estilo distinto a la fiesta del futbol mundial.