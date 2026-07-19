La Final de la Copa Mundial 2026 no solo dejó un nuevo campeón del mundo, también provocó una auténtica avalancha de memes en redes sociales.

España derrotó 1-0 a Argentina en tiempo extra y conquistó su segundo título mundial, un resultado que miles de aficionados celebraron con ingeniosas publicaciones que se volvieron virales en cuestión de minutos.

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Las bromas abarcaron distintos momentos del encuentro. Muchos usuarios destacaron el dominio absoluto de La Roja.

Otros aprovecharon algunos pasajes con pocas emociones para ironizar sobre el ritmo del partido, mientras que los seguidores españoles inundaron internet con mensajes de celebración por una nueva estrella.

El gol de Ferran Torres al minuto 106 marcó la diferencia y devolvió a España a la cima del futbol mundial, 16 años después de la histórica conquista en Sudáfrica 2010. Tras el silbatazo final, el delantero compartió su emoción con una frase que rápidamente comenzó a circular en todas las plataformas.

“El gol ha sido de 47 millones de personas”, dijo Torres aludiendo a la población de su país. "El destino estaba escrito, hecho para ganar”.

Otro de los momentos más comentados ocurrió cuando Lionel Messi abandonó el terreno entre lágrimas. El capitán argentino, de 39 años, observó a la afición albiceleste desde la cancha de Nueva Jersey y protagonizó una escena que conmovió a millones, aunque también dio paso a una interminable colección de memes.

A continuación te dejamos los mejores memes tras la victoria de España:

Los defensas españoles con Messi en la final: pic.twitter.com/c8XboCpIJY — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 20, 2026

Cuando caminabas por el Ángel de Independencia durante el Mundial 2026: pic.twitter.com/pPKqWAxBoH — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 19, 2026

Solo un equipo está jugando… pic.twitter.com/EDondW86pE — Jeff (@JeffFcb14) July 19, 2026

Los culés descubriendo en 2026 que si rozas a Messi automáticamente es falta pic.twitter.com/YLxXPdi7aA — ᴍᴀɴᴜ. (@ESnomanu) July 19, 2026

Now he bathes him pic.twitter.com/wVinkLjeTb — Q (@x_Qtip) July 19, 2026