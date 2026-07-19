La Copa Mundial de la FIFA 2030 marcará un antes y un después en la historia del futbol internacional.

Después de la edición de 2026, el máximo torneo de selecciones pondrá la mirada en un certamen sin precedentes, ya que por primera ocasión contará con seis países anfitriones distribuidos en tres continentes, una decisión que busca celebrar el centenario de la primera Copa del Mundo disputada en Uruguay en 1930.

Los seis países organizadores ya aseguraron su presencia en la fase final de la Copa del Mundo. De esta manera, España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay se convirtieron en las primeras selecciones clasificadas al certamen, mientras el resto de los boletos se definirá a través de las eliminatorias continentales.

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¿Cuándo y dónde se jugará la Copa del Mundo 2030?

La conmemoración de los 100 años del primer Mundial tendrá un papel central.

El torneo se llevará a cabo del 8 de junio al 21 de julio de 2030 y ofrecerá un recorrido único para aficionados y selecciones.

La competencia comenzará en Sudamérica con encuentros especiales en Uruguay, Argentina y Paraguay, antes de trasladarse a Europa y África, donde España, Portugal y Marruecos concentrarán la mayor parte de los partidos.

Uruguay recibirá uno de los encuentros inaugurales en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, mientras que Argentina hará lo propio en el Estadio Monumental de Buenos Aires y Paraguay abrirá su participación en el Estadio Osvaldo Domínguez Dibb de Asunción.

¿Cuántos equipos participarán en la próxima justa mundialista?

Por ahora, la FIFA mantiene el formato de 48 selecciones, mismo que debutó en el Mundial de 2026. Sin embargo, el organismo también analiza la posibilidad de ampliar la competencia hasta 64 equipos para la edición de 2030. La propuesta aún permanece en evaluación y todavía no existe una confirmación oficial sobre un posible cambio.

En caso de mantenerse el formato vigente, habrá 42 lugares disponibles para las selecciones que buscarán su clasificación mediante los procesos eliminatorios de cada confederación.

La infraestructura también será uno de los grandes atractivos del campeonato. En total, la Copa del Mundo contará con 21 estadios. España aportará nueve inmuebles, Marruecos seis, Portugal tres y Sudamérica recibirá los partidos conmemorativos en los estadios de Argentina, Uruguay y Paraguay.

Entre los recintos más imponentes destaca el nuevo Estadio Hassan II de Casablanca, con capacidad para 115 mil espectadores, el Camp Nou de Barcelona con 105 mil aficionados y el Estadio Monumental de Buenos Aires, que podrá recibir a más de 85 mil personas.

También figuran escenarios de renombre internacional como el Santiago Bernabéu de Madrid, el Metropolitano, La Cartuja de Sevilla, San Mamés de Bilbao, el Estadio da Luz de Lisboa y el Centenario de Montevideo.