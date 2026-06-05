El mundo de las transmisiones deportivas en México ha reunido durante décadas a periodistas, narradores y exjugadores con trayectorias distintas, situación que en ocasiones fortalece las emisiones y en otras provoca choques de personalidad.

Y uno de los momentos más tensos entre figuras de la televisión deportiva tuvo como protagonistas a Christian Martinoli y Ricardo Peláez, quienes estuvieron cerca de llegar a los golpes tras una épica burla.

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Luego de cerrar su etapa como futbolista profesional, Ricardo Peláez encontró espacio en los medios de comunicación, además de desempeñar cargos directivos dentro del futbol mexicano.

Su faceta como comentarista lo colocó frente a los micrófonos de Televisa, y luego en ESPN, en encuentros de alta relevancia, aunque una equivocación al aire marcó uno de los episodios más incómodos de su carrera.

Todo ocurrió durante la final del torneo Apertura 2002 entre Monarcas Morelia y Toluca. En plena transmisión, Peláez cometió un error verbal que pronto se convirtió en motivo de burlas. El exdelantero recordó aquel instante durante el podcast 'Futbol de Cabeza', donde compartió espacio con el propio Martinoli y rememoraron el episodio, pero ya entre risas.

"Estoy en la final de Toluca vs Morelia y dije 'rompido' (..) entonces me agarraron de bajada", recordó Pelaez.

La rivalidad entre Televisa y TV Azteca alimentó todavía más el episodio, pues Christian Martinoli aprovechó la equivocación para lanzar bromas hacia el entonces comentarista de la televisora rival alentado por su entonces jefe, José Ramón Fernández. El asunto no quedó únicamente en la pantalla.

¿Cómo fue la vez que Ricardo Peláez y Christian Martinoli casi llegan a los golpes?

Años después, ambos coincidieron en el ambiente del Mundial de Alemania 2006, momento en que Peláez decidió confrontar al narrador.

"Me acerco amablemente: 'hola Christian, te voy a suplicar que no te metas conmigo, te respeto, no te metas conmigo y no me meto contigo", recordó Peláez.

Martinoli aseguró que el intercambio de palabras subió de tono después de una amenaza por parte del exfutbolista.

"Hasta ahí ibas bien, hasta que de pronto te volteas y me dices: 'porque si no, la próxima vez te voy a romper tu ma...', entonces te dije 'pues pégale a los libros'", recordó Martinoli.

El narrador también afirmó que Peláez mencionó sus logros como jugador, incluidos goles mundialistas, aunque el enfrentamiento nunca pasó a mayores.

Con el paso del tiempo, ambos dejaron atrás el altercado y mantuvieron una relación cordial.

"Y nos hemos encontrado en los aeropuertos, en las maletas, en l avión, en un estadio y siempre nos saludamos", dijo Christian.