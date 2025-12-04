Este viernes en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026, en el que se revelará el destino de las 48 selecciones participantes.

Falta menos para el 11 de junio y la Selección Mexicana conocerá al rival con el que se medirá en el Estadio Azteca para inaugurar el Mundial de Norteamérica.

Pero, ¿cómo funciona el Sorteo de la FIFA? A continuación, te explicaremos los puntos más importantes que se llevarán a cabo para definir los 12 grupos del Mundial 2026.

¿Cuántas Selecciones participan?

Por ahora, son 39 equipos los que ya están clasificados a la Copa del Mundo; sin embargo, hay seis espacios que se repartirán con los repechajes de marzo: cuatro europeos y dos cupos más para el intercontinental.

Con base en eso, los equipos se dividieron en cuatro bombos de 12 equipos cada uno.

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA.

El sector 1 corresponde a las tres selecciones anfitrionas y a las mejores nueve selecciones ce acuerdo al Ranking de la FIFA. En automático, por ser anfitriones México ocupará la cabeza del Grupo A, Canadá la del B y Estados Unidos la D.

Posteriormente una a una irá tomando su lugar conforme vayan saliendo. Así sucesivamente hasta finalizar los equipos del Bombo 4. No obstante, hay restricciones en este proceso.

¿Cuáles son las restricciones del Sorteo de la FIFA?

En la medida de lo posible, la FIFA buscará que por grupo no hay dos selecciones de la misma confederación, a excepción de los combinados de la UEFA. Son 16 selecciones de Europa por lo que en todos los grupos habrá por lo menos unos; en cuatro habrá dos selecciones europeas.

Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial:

La selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos. Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

Rivales de México en el Mundial 2026

Si bien, los horarios y sedes se confirmarán el día sábado 6 de diciembre, México, al ser anfitrión, ya sabe dónde y contra qué selecciones podría enfrentar en sus tres juegos.

El duelo inaugural de México en el Coloso de Santa Úrsula será ante un equipo del Bombo 3; el segundo, mismo que se efectuará en Guadalajara, será ante uno del Bombo 2 y cerrará la fase de Grupos ante un conjunto del cuarto bombo.