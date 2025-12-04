La historia pesa. Y eso es algo que la Inteligencia Artificial sabe.

La última vez que la Selección Mexicana avanzó a unos Cuartos de Final fue en 1986. A partir de ese momento, la “maldición del quinto partido” ha acompañado al combinado nacional en su camino por los Mundiales.

Sin olvidar que, en un no tan lejano 2022, el Tricolor vivió una dolorosa caída en Qatar. Un triste “adiós” que se dio en la Fase de Grupos, dejando en el aire la creciente crisis que se vivía en el balompié mexicano.

Aún así, la Inteligencia Artificial ve probable que, al menos para la siguiente Copa del Mundo, esto no suceda: existe un 85 por ciento de probabilidad en favor de que avancen a los Octavos de Final.

Sin embargo, el 15 por ciento restante corresponde a un escenario riesgoso donde, así como en Qatar, caigan nuevamente en la Fase de Grupos.

"No está en el nivel de selecciones top como España, Francia o Brasil. Ni en profundidad de plantilla, ni en calidad táctica", finalizó la IA.

Hasta este fin de año, la Selección Mexicana arrastra seis partidos sin conocer la victoria. El último compromiso que disputó ante Paraguay. en la Fecha FIFA de noviembre, dejó una derrota (1-2) para los dirigidos por Javier Aguirre.

