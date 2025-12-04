La fiebre por el Mundial 2026 aumentará este viernes por la mañana con el sorteo en Washington D. C., donde las selecciones ya clasificadas por fin conocerán a sus rivales para la fase de grupos de la competencia.

México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones de la Copa del Mundo, son de las naciones que más expectativas tienen respecto a los equipos que enfrentarán, debido a que hay muchas posibilidades de tener en sus respectivos estadios a grandes potencias del futbol.

¿Qué exjugador de Estados Unidos hizo menos a México?

En Estados Unidos las emociones están a todo lo que dan, debido a que al ser uno de los organizadores, más de uno se ha aventurado a señalar que son de los favoritos para levantar el máximo trofeo de la FIFA.

Es por ese motivo que emblemáticos exjugadores de las Barras y las Estrellas apuntan alto del cara al Mundial 2026, al grado de que señalan que México no les importa, debido a que consideran que es mejor preocuparse por selecciones con más nivel.

Uno de ellos es Alexi Lalas, quien estuvo en dos Copas del Mundo con los norteamericanos (1994 y 1998), quien fue tajante al decir que su combinado está mentalizado para enfrentar a equipos que realmente tienen posibilidades de coronarse.

Alexi Lalas (centro), tras coronarse con la selección de Estados Unidos. Foto: alexi_lalas

“Pienso que primero esta Argentina, después Colombia (posibles ganadores del Mundial) y después ya veremos… ¿México? No, no pienso en México”, previo al sorteo del Mundial 2026.

Las declaraciones del exdefensa de Estados Unidos no han caído muy bien entre los aficionados mexicanos, quienes le recordaron que al menos en este año, su selección no pudo contra México, recordando que en la pasada Copa Oro, Javier Aguirre y sus dirigidos se impusieron con autoridad en la gran final.