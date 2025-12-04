A menos de 190 días para que de inicio la Copa Mundial de 2026, los 16 estadios que recibirán a millones de aficionados en México, Estados Unidos y Canadá ya se alistan para que ruede el balón.

Estos recintos, que serán escenario de las hazañas del futbol internacional, varían en capacidad, diseño e historia.

Entre ellos, el Estadio Azteca en la Ciudad de México destaca como uno de los más emblemáticos, con una capacidad de 83 mil 264 espectadores, que tras su remodelación se proyecta que alcance los 90 mil, y un legado que incluye las finales de 1970 y 1986.

Sin embargo, la atención también se centra en los estadios con menor capacidad, un aspecto clave para los aficionados que buscan una gran experiencia.

¿Cuál es el estadio con menor capacidad de los que albergarán la Copa Mundial 2026?

El estadio con menor capacidad de los 16 seleccionados es el Toronto Stadium, en Canadá, con un aforo de 45 mil personas.

Este recinto, ubicado en la vibrante ciudad de Toronto, será una de las sedes principales del país junto con el BC Place de Vancouver, que también es uno de los de menor capacidad (54,000).

En segundo lugar entre los estadios con menor capacidad se encuentra el Estadio Guadalajara, mejor conocido como Akron y casa de las Chivas del Guadalajara, uno de los tres recintos mexicanos que albergarán el torneo.

Con un aforo de 48 mil espectadores, el hogar del Rebaño Sagrado buscará ser el lugar perfecto para atestiguar grandes historias del Mundial, como en su momento ocurrió con el Estadio Jalisco, durante los mundiales de 1970 y 1986, donde particular mente fue sede de los duelos disputados por la selección de Brasil, incluida la de Pelé.

Otro de los estadios con menor capacidad es el Estadio Monterrey, también en México, con 53 mil 500 asientos. Fue inaugurado el 2 de agosto de 2015 con la octava edición de la Copa Eusébio en un partido contra el Benfica de Portugal, con un marcador de 3-0 a favor de Rayados y por primera ocasión albergará un partido de Copa del Mundo.

Estos son los estadios que recibirán los partidos de la Copa del Mundo 2026:

México

Estadio Ciudad de México / 83, 264 (90,000)

Estadio Monterrey / 53,500

Estadio Guadalajara / 48,000

Canadá

BC Place Vancouver / 54,000

Toronto Stadium / 45,000

Estados Unidos