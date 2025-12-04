Este viernes marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para la Copa del Mundo de 2026, la edición más grande en la historia del futbol con 48 selecciones participantes y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo de los grupos, que se celebrará en Washington, no será solo un acto deportivo, sino un gran espectáculo televisivo lleno de actuaciones musicales e invitados especiales, con el presidente estadounidense Donald Trump preparado para tener un rol destacado en la ceremonia.

El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026, y pondrá en juego la corona que actualmente ostenta Argentina tras su épica victoria en Qatar 2022 liderada por Lionel Messi.

A partir de las 11:00 horas, el mundo del futbol pondrá los ojos en la capital estadounidense para conocer los cruces de una fase de grupos ampliada y los caminos que deberán recorrer las selecciones hacia la gran final.

¿Quiénes serán las estrellas que darán brillo al sorteo del Mundial 2026?

La supermodelo Heidi Klum y el comediante Kevin Hart ejercerán de maestros de ceremonias en un escenario en el que actuarán Andrea Bocelli, Robbie Williams y Village People, autores del himno 'Y.M.C.A.'.

El exfutbolista inglés Rio Ferdinand conducirá el sorteo asistido por cuatro íconos del deporte norteamericano, ninguno de ellos mexicano: Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky y Aaron Judge.

En sus manos estará la suerte de las 48 selecciones participantes, seis de las cuales aún están por definirse en los repechajes intercontinentales y europeos.

De los bombos saldrán 12 grupos de cuatro equipos en un proceso con restricciones y reglas nuevas que tiene como cabezas de serie a Argentina, campeona mundial y de América, y España, monarca europea.

De terminar líderes de sus llaves, las escuadras lideradas por Messi y Lamine Yamal sólo podrían encontrarse en la final del MetLife Stadium de East Rutherford, a las afueras de Nueva York. Francia e Inglaterra, las otras naciones mejor clasificadas en el ranking FIFA, tampoco se verían las caras hasta al menos semifinales.

¿Cómo están distribuidos los bombos del sorteo?

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA.

Bombo 1

España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2

Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3

Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4

Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.