El sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará el próximo viernes en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, marcará un hecho histórico al ser el primer Mundial con 48 selecciones participantes.

En este evento se repartirán los equipos en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno, denominados desde el Grupo A hasta el Gr0upo L. El nuevo formato amplía significativamente la competencia, introduciendo una ronda adicional de dieciseisavos de final que promete mayor emoción y oportunidades para más naciones.

En la fase de grupos, que se jugará bajo el sistema de todos contra todos, avanzarán directamente a los dieciseisavos los dos primeros lugares de cada zona, además de los ocho mejores terceros. Esto garantiza que 32 equipos continúen en carrera hacia el título, convirtiendo al Mundial 2026 en la edición más grande e inclusiva de la historia.

El sorteo, transmitido en vivo a nivel global, definirá los cruces iniciales y sentará las bases para un torneo que se disputará en 16 sedes de Canadá, México y Estados Unidos.

¿Cómo están distribuidos los bombos del sorteo?

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA.

Bombo 1

España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2

Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3

Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4

Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.

La novedad es que impide a España y la campeona vigente Argentina enfrentarse antes de la final en caso de liderar sus grupos, dado que ambos equipos ocupan los primeros dos lugares del ranking. Lo mismo se da con Inglaterra (3) y Francia (4).

¿Cuáles son las selecciones que aún no definen su participación en el Mundial?

En el Bombo 4 habrá seis bolas que no llevarán el nombre de ningún país concreto, sino que representarán al ganador del Repechaje UEFA A, al ganador del Repechaje UEFA B y así sucesivamente hasta el Ganador Repechaje FIFA 2.

Esto ocurre porque aún quedan seis plazas por definir en marzo de 2026. Cuatro de ellas saldrán de los repechajes de la UEFA, mientras que las dos restantes se decidirán en repechajes intercontinentales que la FIFA organizará en México, con la participación de equipos de distintas confederaciones.

Entre los candidatos europeos destacan nombres de peso. El Repechaje UEFA A lo disputarán Italia, Gales, Irlanda del Norte y Bosnia-Herzegovina; el B enfrentará a Ucrania, Suecia, Polonia y Albania; el C a Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo; y el D a Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

Por su parte, los repechajes intercontinentales tendrán un sabor más exótico: Nueva Caledonia, Jamaica y Congo pelearán por un cupo en el Repechaje FIFA 1, mientras que Bolivia, Surinam e Irak lo harán en el Repechaje FIFA 2.

¿Cuál son las restricciones que se darán durante el sorteo?

Cada grupo debe tener al menos un equipo europeo, pero no más de dos.

Aparte de la UEFA (Europa), no puede haber dos equipos de la misma confederación en el mismo grupo. Las otras confederaciones son la AFC (Asia) y la CAF (África), CONCACAF (América del Norte, Central y el Caribe), CONMEBOL (América del Sur) y la OFC (Oceanía).

¿Cuándo conoceremos el calendario de partidos?

La revelación completa de sedes y horarios de partidos quedó programada para el sábado, aunque las fechas de los partidos para los tres países anfitriones ya se han revelado.