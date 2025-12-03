Después de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara que el Tricolor disputará un partido amistoso contra Portugal, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Especialmente porque Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio nacional.

Este compromiso abrirá nuevamente las puertas del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo de 2026.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el anuncio.

Lee también Dunga lanza una fuerte crítica contra la Selección Mexicana; explica la razón por la que no trasciende en los Mundiales

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el anuncio del partido entre México y Portugal

Mi jefa: no mamen, quien vendió la casa?



Yo el 28 de Marzo en el Azteca viendo al Bicho vs México: pic.twitter.com/HoRl5wBGxv — Martinalgui (@MartinoliCuri) December 2, 2025

Yo en 2026, sin dinero, sin casa, sin auto, pero viendo a Cristiano Ronaldo en el Estadio Banorte en México. (Porfavor 😭) pic.twitter.com/L2SwAMrD3X — MT2 (@madrid_total2) December 2, 2025

Ronaldo cuando vea el primer centro del piojo alvarado pic.twitter.com/FZRsU01uWB — CrisP ✪ (@Crispintura2) December 2, 2025

Yo escondiéndome en el vestidor de Portugal para robarme la trusa del Bicho pic.twitter.com/r6z9EznLjo https://t.co/lx5ugi7OL3 — Kenny Powers (@YodaFath) December 3, 2025

Yo cuando Cristiano se ponga de mamon y no quiera tomarse fotos con los aficionados pic.twitter.com/cmL8Lc9jNg https://t.co/ZvfNO8zprF — Dereck Sánchez ⚜️ (@Deresan1k) December 2, 2025