Después de que la Federación Mexicana de Futbol confirmara que el Tricolor disputará un partido amistoso contra Portugal, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Especialmente porque Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio nacional.
Este compromiso abrirá nuevamente las puertas del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo de 2026.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó el anuncio.
