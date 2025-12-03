Después de que la confirmara que el Tricolor disputará un partido amistoso contra Portugal, la respuesta en redes sociales no se hizo esperar. Especialmente porque Cristiano Ronaldo jugará por primera vez en territorio nacional.

Este compromiso abrirá nuevamente las puertas del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Banorte, el próximo 28 de marzo de 2026.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el anuncio.

Así se dio la respuesta en redes sociales, tras el anuncio del partido entre México y Portugal

