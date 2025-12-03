La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) y Puma desvelaron este miércoles la camiseta titular que la selección lusa lucirá en el Mundial de 2026, torneo que será el sexto de Cristiano Ronaldo y probablemente el último del capitán de 41 años.

El diseño mantiene el rojo tradicional con detalles verdes en cuello y mangas, colores de la bandera nacional, pero incorpora un patrón ondulado que simula las olas del océano Atlántico.

Según el comunicado oficial de la FPF, la prenda “evoca la energía del océano y la intensidad de una selección lista para estar presente en el mayor escenario futbolístico del mundo”.

“Esta camiseta lleva el alma de Portugal, la fuerza de nuestro océano, la valentía que nos define y el orgullo de millones de portugueses que vive la selección con una emoción única”, afirmó João Medeiros Cardoso, director general de la FPF Comercial.

¿Qué buscan transmistir con la playera de Portugal?

El directivo destacó que, junto a Puma, buscaron crear un símbolo que homenajee las raíces marítimas del país y al mismo tiempo proyecte la identidad portuguesa a nuevos mercados globales.

Marco Mueller, director sénior de Gestión de la Línea de Productos de Ropa Deportiva de Puma, añadió que el patrón inspirado en las olas y la combinación rojo-verde reflejan “el vínculo profundo” de Portugal con el mar.

“El patrón inspirado en las olas y la paleta usada de rojo y verde reflejan un equipo que no para de avanzar, alimentada por la pasión y el coraje”, remarcó.

La equipación completa sale a la venta este mismo 3 de diciembre en todo el mundo. El Mundial 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá, será la novena participación de Portugal y la sexta de Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años seguirá liderando al equipo lusitano.