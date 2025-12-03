La Selección Mexicana cerró 2025 de la peor manera. Tras el empate sin goles ante Uruguay y la derrota 2-1 frente a Paraguay dejaron al Tri con seis partidos consecutivos sin victoria y un futbol que genera más dudas que ilusiones de cara al Mundial 2026, torneo en el que México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El sabor es aún más amargo al recordar que Uruguay, días después del 0-0 en el TSM Corona, casa del Santos, cayó goleada 5-1 ante Estados Unidos.

Lee también: México vs Portugal: ¿Cuándo salen a la venta los boletos para ver a Cristiano Ronaldo?

La afición no perdonó: los jugadores fueron abucheados tanto en el duelo contra los charrúas como ante Paraguay, mostrando el hartazgo por la falta de respuestas y la ausencia de un estilo definido.

Javier Aguirre, quien regresó al banquillo del Tri para un nuevo ciclo mundialista, no ha logrado enderezar el barco.

Las críticas llueven desde todos los frentes y cada vez son más las voces que aseguran que su etapa debe terminar antes de que sea demasiado tarde.

¿Quién es el comenatrista de ESPN que quiere al Vasco fuera del Tri?

Una de las opiniones más contundentes llegó desde ESPN. El comentarista deportivo Sergio Dipp no se guardó nada y sentenció que México necesita un cambio urgente de timón si realmente aspira a competir en casa en 2026.

Sergio Dipp, comentarista de ESPN. FOTO: @sergioadippw

“¡André Jardine, Antonio Mohamed o Ricardo Ferretti! Ellos pueden evitar otro ridículo de México en el Mundial”, escribió Dipp en sus redes sociales, acompañando el mensaje con un claro “darle las gracias” a Javier Aguirre.

Todavía están a tiempo de darle las gracias a Javier Aguirre...



¡André Jardine, Antonio Mohamed o Ricardo Ferretti!



Ellos pueden evitar otro ridículo de México en el Mundial. — Sergio Dipp (@SergioADippW) November 19, 2025

Los tres nombres propuestos por el comentarista tienen algo en común: experiencia en la Liga MX, títulos y personalidad fuerte.