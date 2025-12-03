En las últimas horas, las redes sociales se han convulsionado con el pique que se desató entre los comentaristas deportivos David Faitelson, de TUDN, y el regio Willie González, quien aparece en RG La Deportiva y programas de Multimedios.

La tensión entre ambos comunicadores ha subido a máximos niveles a través de sus respectivas cuentas de la plataforma 'X', donde incluso el guion ya menciona amenazas de llegar a los golpes.

Lee también: Comentarista de ESPN quiere a Javier Aguirre fuera de la Selección ¡Propone a tres técnicos!

El conflicto escaló a pocas horas de que de inició el partido de Ida de la Semifinal entre Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos del Toluca, donde los dos podrían verse en persona y arreglar sus diferencias, ya sea a palabras o a través de los puños, como ambos advirtieron.

¿Cómo fue que se desató la polémica entre ambos personajes?

Para entrar en contexto, hay que mencionar que todo inició por culpa de Gilberto Mora... ¡Sí, el juvenil de Xolos y de la Selección Mexicana fue el motivo que dio paso a los dimes y diretes entre Faitelson y González!.

Y es que Morita fue tema de conversación durante la serie de Cuartos de Final entre Tigres y Tijuana, en especial por su participación en los partidos, donde se puso en tela de juicio si podría jugar o no debido a que es menor de edad y los horarios le impedían disputar el choque.

"Hay un problema para Xolos. Su mejor jugador es Gilberto Mora y tiene 17 años. Según la Ley Federal del Trabajo, un menor de edad no puede trabajar después de las 22:00 horas en un lugar donde vendan bebidas alcohólicas. Solo puede jugar el primer tiempo. La ley es para respetarse", compartió Willie González.

Este mensaje no paso desapercibido por David Faitelson, quien fiel a su estilo respondió de forma irónica.

"Querido Willie González, me da miedo tu ignorancia. ¿Conoces los husos horarios? ¿Tienes idea de dónde está el Meridiano de Greenwich? ¿Dan geografía en las primarias de Monterrey? ¿Crees que el mundo termina en el Cerro de La Silla?”, escribió el ahora analista de TUDN.

¿Cómo fue que Faitelson amenazó con "agarrar a madra..." a Willie González?

Días después de la polémica, a través de uno de los programas de RG La Deportiva, Willie González mostró un video donde se escucha a David Faitelson amenazando con golpear al periodista regiomontano.

"A ese pin... Willie ahora me lo voy a agarrar a madra...”, se escucha decir a David Faitelson.

David Faitelson amenza con "agarrar a madrazos" a @WillieGzz 😱 pic.twitter.com/TJAkCMJUUX — RG La Deportiva (@rg690) December 2, 2025

Tras esto, vinieron más intercambios de palabras entre Willie González y el propio David Faitelson, donde ambos dejaron en claro que no se tienen miedo y que lo pueden resolver en el terreno que decidan. ¿Veremos golpes entre ambos o todo quedará en habladurías?