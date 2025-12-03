En las últimas horas, las redes sociales han explotado con el épico enfrentamiento verbal entre dos comentaristas deportivos mexicanos: David Faitelson (TUDN) y el regio Willie González (RG La Deportiva)

Lo que comenzó como una discusión sobre si el juvenil Gilberto Mora podía jugar después de las 10 de la noche por ser menor de edad, rápidamente escaló a insultos personales hasta amenazas de “agarrarse a madra...”.

El detonante fue un tuit de Willie González señalando que, por la Ley Federal del Trabajo, Morita no podía jugar después de cierto horario. Faitelson respondió con su clásico sarcasmo, tildando al regio de ignorante en geografía y husos horarios.

Lo que parecía una polémica sobre futbol se convirtió en guerra total cuando salió a la luz un audio donde se escucha a Faitelson decir: “A ese pin… Willie ahora me lo voy a agarrar a madrazos”.

Desde entonces, ambos se han retado públicamente a resolverlo “como hombres” en el lugar y momento que sea.

Pero lo que realmente ha robado el show no son las amenazas, sino la creatividad desbordada de los usuarios en redes sociales. En X (antes Twitter)se han inundado de memes que han convertido este pleito en el contenido viral del momento.

A continuación te presentamos los mejores MEMES de la batalla entre David Faitelson y Willie González:

