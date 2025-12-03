FIFA y Panini han revelado una de las portadas oficiales del álbum de estampas del Mundial 2026, el tradicional coleccionable que acompaña cada Copa del Mundo.

Este anuncio se suma a los detalles que se van conociendo antes del sorteo oficial del torneo, que será organizado por primera vez por tres países: Canadá, Estados Unidos y México.

En esta ocasión, Panini America presentó en Estados Unidos una edición especial de la portada que rinde homenaje directo a los coanfitriones Canadá y Estados Unidos, destacando elementos representativos de ambos países.

Es la primera vez que Panini dedica una portada completa a una región organizadora del Mundial, rompiendo con la tradición de usar diseños más globales o centrados en un solo país anfitrión.

¿Cómo luce la portada del álbum del Mundial 2026?

Así será la portada del álbum mundialista @PaniniSportMx más grande de la historia… peeeero, anuncia la FIFA que México será el único país con una portada diferenciada y específica. pic.twitter.com/L4XervUsah — Alberto Lati (@albertolati) December 3, 2025

En los próximos meses se lanzará una portada especial dedicada exclusivamente a México, además de la versión global del álbum que será distribuida en todo el mundo. Por ahora, los coleccionistas mexicanos y del resto del planeta deberán esperar un poco más para conocer el diseño final que unificará la colección de la Copa del Mundo 2026.