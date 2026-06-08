Tres días nos separan del debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Mundial 2026 y el único protagonista que faltaba por conocer ya se anunció: el brasileño Wilton Sampaio será el árbitro encargado de impartir justicia en el primer partido de la Copa del Mundo.

Esta no será la primera vez que Sampaio, de 44 años, dirija un partido de la Selección Mexicana. La primera -y única- vez que se cruzaron sus caminos fue en la Copa América 2016, en el duelo de fase de grupos entre el Tri y Jamaica, que México ganó por 2-0 con goles de Oribe Peralta y Chicharito Hernández.

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En el estadio Ciudad de México tendrá su segunda experiencia como árbitro mundialista. Hace cuatro años, en Qatar, estuvo presente en cuatro partidos, dos de fase de grupos y dos de fase final. El triunfo de Francia por 2-1 ante Inglaterra en cuartos de final fue su despedida. Durante esa edición de la Copa del Mundo, Sampaio promedió menos de cuatro tarjetas amarillas por partido; sin embargo, en Brasil, la estadística es elevada, con más de cinco amonestaciones por partido y un total de seis tarjetas rojas.

Sampaio nació en Teresina de Goiás, Brasil, y es árbitro de la FIFA desde 2013. Es uno de los árbitros más reconocidos de Brasil, con experiencia en torneos como el Brasileirao, el Campeonato Goiano, el Campeonato Baiano, la Segunda División de Brasil, la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Ahora, Gianni Infantino y la FIFA confiaron en él para llevar justicia y manejar las acciones del partido entre México y Sudáfrica en el primer partido de la Copa del Mundo 2026.

The match officials for @FIFAWorldCup matches 1, 2, 3 and 4 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) June 8, 2026

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