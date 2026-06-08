La Selección de Túnez llegará este lunes a Monterrey para establecer su base de concentración de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, convirtiéndose en el primer equipo que disputará partidos en el Estadio Monterrey en instalarse en Nuevo León.

Se prevé que el equipo africano aterrice alrededor de las 11:00 horas en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, desde donde se trasladará a un hotel en el municipio de San Pedro Garza García para comenzar su preparación rumbo al torneo.

Las llamadas "Águilas de Cartago" utilizarán las instalaciones de El Barrial como sede de entrenamientos durante su estancia en la entidad.

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Tras su arribo, el equipo realizará actividades de adaptación antes de iniciar formalmente los trabajos de preparación para su debut mundialista.

El representativo dirigido por Sabri Lamouchi afrontará en México su séptima participación en una Copa del Mundo, con el objetivo de superar la fase de grupos.

La escuadra tunecina tendrá dos compromisos de la fase de grupos en territorio regiomontano.

El primero será el 14 de junio frente a Suecia y posteriormente regresará al Estadio Monterrey el 20 de junio para medirse a Japón.

La llegada de Túnez marca el inicio de la actividad de las selecciones mundialistas en Nuevo León, una de las sedes mexicanas de la Copa del Mundo 2026 y que espera recibir a miles de aficionados durante el desarrollo del torneo.