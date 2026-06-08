El camino de Omar Abdulkadir Artan hacia el Mundial 2026 sufrió un freno. El árbitro de Somalia, elegido por FIFA para formar parte del grupo de silbantes de la próxima Copa del Mundo, no logró ingresar a Estados Unidos tras arribar a Miami, donde debía integrarse a la concentración oficial de colegiados.

La noticia salió a la luz este lunes luego de que autoridades deportivas somalíes confirmaran que el silbante recibió una negativa de acceso al territorio estadounidense, pese a contar con documentación migratoria válida. Hasta ahora, las razones detrás de la decisión permanecen sin aclaración oficial.

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Ciise Aden Abshir, asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, confirmó que Omar Abdulkadir Artan tenía una visa en regla al momento de su llegada. Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses determinaron que debía regresar a su país.

El caso ha causado molestia dentro del entorno deportivo de Somalia. Omar Artan "figura entre los árbitros más respetados de África y (...) negarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (...) perjudica no solo a su persona, sino que también socava el compromiso del futbol con la equidad, el mérito y el espíritu de fair play", lamentó Ciise Aden Abshir.

"La comunidad del fútbol debería apoyarlo en este momento difícil", añadió el antiguo capitán de la selección nacional somalí.

Con 34 años, Artan tiene la posibilidad histórica de convertirse en el primer árbitro de Somalia en participar en una fase final mundialista. FIFA lo incluyó dentro del grupo de 52 árbitros seleccionados para el torneo que México, Canadá y Estados Unidos albergarán en junio y julio de 2026.

Desde 2018 posee gafete FIFA y en 2025 recibió el reconocimiento como mejor árbitro del año de la Confederación Africana de Futbol.