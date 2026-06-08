Raúl ‘El Potro’ Gutiérrez, uno de los entrenadores más exitosos en procesos juveniles del futbol mexicano, colocó el desarrollo de jóvenes talentos como un tema prioritario rumbo a la construcción de una Selección Mexicana competitiva.

El estratega, campeón del mundo Sub-17 con México en 2011, valoró la presencia de futbolistas jóvenes dentro del proceso actual del Tricolor, al considerar que representan la base de un relevo generacional sólido.

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“Hay gente joven, Brian Gutiérrez, Obed (Vargas)… es importante ese cambio generacional. Y los cambios generacionales vienen desde que vivan estos jugadores lo que es estar en un vestidor de Selección Nacional, de que vean el liderazgo que se maneja en Selección Nacional para que lo adopten, se vuelvan mejores jugadores y después ellos repliquen en sus momentos”, detalló el exfutbolista.

La experiencia de Gutiérrez al frente de selecciones juveniles respalda su postura. Bajo esa visión, el entrenador remarcó que los clubes de Primera División tienen una responsabilidad directa en la formación de juveniles.

”Estar en un vestidor de Primera División no te hace jugador de Primera División, pero para eso requiere el apoyo de los entrenadores, la proyección de los clubes, que algunos lo hacen fantástico, otros no tanto, pero siempre creo que ese desarrollo de la juventud en los equipos de Primera División debería ser primordial”, apuntó.