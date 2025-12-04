Este viernes, en el Kennedy Center de Washington, se realizará el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, ya tiene asegurado su lugar en el Bombo 1 junto a las principales potencias del futbol mundial, privilegio que comparte con sus socios norteamericanos y que le garantiza evitar duelos contra equipos top en la primera ronda, o al menos a los nueve primeros del ranking de la FIFA.

En las dos ocasiones anteriores en que México fue anfitrión en solitario, 1970 y 1986.

¿Cómo le fue a México en las ediciones anteriores donde fue anfitrión?

En el Mundial de 1970, México quedó ubicado en el Grupo 1 junto a Unión Soviética, Bélgica y El Salvador.

Empató 0-0 con los soviéticos, goleó 4-0 a los salvadoreños y venció 1-0 a Bélgica, avanzando a cuartos de final, donde cayó 4-1 ante Italia.

Dieciséis años después, en 1986, el Tri compartió el Grupo B con Paraguay, Bélgica e Irak. Venció 2-1 a los belgas, 1-0 a Irak y empató 1-1 con Paraguay. Clasificó en primer lugar, venció a Bulgaria 2-0 en octavo de Final y alcanzó los históricos Cuartos de Final, instancia en la que fue eliminado por Alemania Federal en penales.

Hasta hoy, esas ediciones siguen siendo los mejores resultados de México en Copas del Mundo.

Para 2026, México ya está sembrado en el Grupo A. Sus tres rivales saldrán uno del Bombo 2, 3 y 4. El sorteo de este viernes definirá el camino del Tri rumbo a su tercera Copa del Mundo como anfitrión y la oportunidad de igualar o superar la hazaña de 1970 y 1986.

¿Cómo están distribuidos los bombos del sorteo?

Las 48 selecciones serán distribuidas en cuatro bombos distintos que se rigen por la posición actual en el ranking de la FIFA.

Bombo 1

España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8), Alemania (9), Estados Unidos (14), México (15), Canadá (27).

Bombo 2

Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24), Australia (26).

Bombo 3

Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (60), Catar (51), Arabia Saudí (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4

Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repechaje UEFA A, Repechaje UEFA B, Repechaje UEFA C, Repechaje UEFA D, Repechaje FIFA 1, Repechaje FIFA 2.