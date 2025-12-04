El pasado fin de semana fue una auténtica locura en el futbol mexicano. Y es que se llevaron a cabo los Cuartos de Final del torneo Apertura 2025, donde una de las series que robó la atención fue la de Cruz Azul ante las Chivas.

Pero sobre todo, fue en el partido de Vuelta, disputado en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde Javier Hernández, el delantero referente del Rebaño y en su momento de la Selección Mexicana, atrajo las miradas y, sobre todo, las críticas tras dejar ir la posibilidad de que los rojiblancos avanzaran a la Semifinal.

Y es que el apodado Chicharito tuvo la oportunidad de marcar el gol desde el manchón de penalti y mandar a La Máquina a su casa y ver el resto de la Liguilla desde la TV. Pero todo lo que pudo ser gloria se convirtió en pesadilla para el goleador del chiverío, cuando cobró el disparo y mandó el esférico al planeta Saturno.

Pero no sólo los aficionados y jugadores de las Chivas quedaron decepcionados, sino que también el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli, sufrió un duro revés con la falla del Chicharito.

Minuto 85 en 4tos de Final, partido 2-2 y Chivas tiene el penal para meterse en semifinales.



Así le pegó Chicharito Hernández. 😳🇲🇽pic.twitter.com/jZGdxPle92 — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 1, 2025

¿Cuánto dinero perdió Christian Martinoli tras la falla de CH14 ante Cruz Azul?

Christian Martinoli perdió 160 mil pesos en una apuesta deportiva por culpa del penal fallado por Javier 'Chicharito' Hernández en el partido de Vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas.

En el más reciente episodio de su podcast 'Farsantes con Gloria', que comparte con Luis García, el narrador de TV Azteca contó entre risas cómo había armado un parlay de 10 mil pesos con los cuatro clasificados a semifinales: Monterrey, Toluca, Tigres y Chivas.

“Por el penal de Hernández no me gané 160 bolas, porque la semana pasada dije que pasaban Monterrey, Chorizo Power (Toluca), Tigres y me quedé a cinco minutos de que pasara Chivas”, relató Martinoli.

El encuentro, disputado el domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes, terminó 3-2 a favor de Cruz Azul. Cuando el marcador estaba 2-2, Chivas tuvo un penal a favor en los minutos finales.

Chicharito asumió la responsabilidad, pero mandó el balón a la tribuna, sepultando las esperanzas rojiblancas y desatando la locura cementera.

La falla desató críticas inmediatas en redes sociales hacia el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, cuestionando su condición física y falta de ritmo tras un torneo plagado de lesiones.