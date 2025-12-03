Cada vez son menos los días para que la pelota comience a rodar en las canchas de la próxima justa mundialista de Norteamérica, donde México, Estados Unidos y Canadá serán los grandes anfitriones.

A tan solo 189 días de que de inicio la próxima Copa del Mundo 2026, la FIFA y la icónica marca de juguetes LEGO sorprendieron a los aficionados con el lanzamiento de una réplica oficial del trofeo más codiciado del futbol internacional.

Mediante una publicación en redes sociales acompañada del mensaje “Las leyendas se construyen”, ambas organizaciones presentaron este set que combina la pasión por el deporte del balompié con la creatividad característica de los bloques de construcción, convirtiéndose inmediatamente en un objeto deseado por coleccionistas y seguidores del futbol.

¿Cómo es la réplica hecha de piezas de construcción?

La réplica tiene dimensiones impresionantes para un set LEGO: mide 36 centímetros de altura y está compuesta por 2 mil 842 piezas que los aficionados deberán ensamblar pacientemente.

Pero el verdadero detalle que enamora es su compartimento secreto en la parte superior, justo donde se representa el planeta Tierra.

Al abrirlo, aparece un pequeño muñeco levantando una versión miniatura del trofeo mientras posa sobre una cancha de fútbol con el logo oficial de la Copa del Mundo 2026, un guiño perfecto que une el espíritu del torneo con el universo LEGO.

Este set no solo es una pieza de colección, sino también una experiencia de construcción que promete horas de entretenimiento para adultos y jóvenes a partir de los 18 años.

La colaboración entre FIFA y LEGO busca acercar el Mundial a los hogares de una manera única, permitiendo que los fans “construyan” su propia historia con el trofeo que levantarán los campeones en 2026.

¿El precio? En México, la réplica tendrá un costo de 4 mil 799 pesos mexicanos según el sitio oficial de LEGO.

Aunque la emoción es grande, habrá que esperar: el set estará disponible para compra a partir del 1 de marzo de 2026, por lo que por ahora solo es posible reservarlo y empezar a contar los días para tener en las manos esta joya que une fútbol y creatividad.