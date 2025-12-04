Serio, sin voltear a las decenas de periodistas que estaban en su arribo, así fue como llegó Javier Aguirre a su hotel, el mismo donde están hospedados todos los técnicos y las comitivas qué asistirán al sorteo de la Copa del Mundo.

El Vasco, acompañado por Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales varoniles, se dirigió a su habitación y dos horas después bajó nuevamente.

Ya, junto a Silvia, su esposa, Aguirre bajó con otro semblante, elegante y listo para dirigirse al Centro John F. Kennedy para la cena que iban a tener todas las delegaciones antes del día en el que conocerán su destino en el Mundial del siguiente año.

El Vasco estuvo rodeado de nombres como Thomas Tuchel (Inglaterra), Fabio Cannavaro (Uzbekistán) Vincenzo Montella (Turquía), Roberto Martínez (Portugal), entre otros.

Javier Aguirre vivirá su tercer sorteo con la Selección Mexicana. En Corea-Japón 2002 fue líder con siete puntos y compartió sector con Italia, Croacia y Ecuador; en el Mundial de Sudáfrica 2010 fueron segundos y estuvieron en el mismo grupo junto a Uruguay, los anfitriones y la Selección de Francia, que finalizó última.

Se espera que Javier Aguirre hable este viernes sobre el grupo que le tocó para el Mundial del siguiente año que se disputara en México, Estados Unidos y Canadá.

Lee también ¡Ya están las pantallas! Filtran nuevas imágenes de los avances del Estadio Azteca