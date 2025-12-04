Las semanas y los meses se va agotando en el calendario y ya comienza a verse en el horizonte la llegada del Mundial 2026. De hecho este viernes se llevará a cabo el sorteo de los grupos de la justa mundialista con lo que se dará el banderazo a la cuenta regresiva para el inicio del certamen.

Por ello, en todas las sedes de la próxima Copa del Mundo se trabaja al máximo para terminar a tiempo con los preparativos del torneo más importante del balompié internacional.

En ese sentido, el Estadio Azteca vive sus últimos meses de transformación intensa. Con la meta ineludible de estar listo para marzo de 2026, cuando la Selección Mexicana dispute sus partidos de reapertura previos al Mundial, las cuadrillas trabajan día y noche para cumplir los plazos.

El Coloso de Santa Úrsula, ahora también conocido como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, se prepara para ser una de las sedes clave del Mundial 2026 y recibir nuevamente a la afición, luego de ser testigo de las ediciones de 1970 y 1986.

Y aunque según los reportes de los avances, el complejo se encuentra en un 70 por ciento de su remodelación, se continúan filtrando imágenes sobre las actualizaciones en distintas zonas del mismo.

¿Cómo quedaron las pantallas de Estadio Azteca?

Ahora tocó el turno de una de las partes importantes del estadio: las pantallas, donde los miles de aficionados que acudan a uno de los partidos en el Azteca, podrán seguir cada detalle de las acciones que ocurran sobre los partidos.

Hace una semana, informamos que ya se estaban instalando la estructuras para sostener las pantallas del estadio, ahora a través de la cuenta de Facebook de la usuaria Brenda Paredes se filtró un video donde se puede apreciar que los paneles de las pantallas ya fueron instalados.

La pantallas están ubicadas en la misma posición en las que se encontraban las anteriores, en las cabeceras del inmueble, y por lo que se puede apreciar, son de las mismas dimensiones.