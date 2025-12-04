En las últimos días, el mundo de las redes sociales deportivas se han visto bastante agitadas debido al enfrentamiento acalorado que han sostenido dos comentaristas, uno de TUDN y otro de Multimedios.

Se trata de los periodistas David Faitelson y Willie González, quien es muy conocido en Sultana del Norte.

Sin embargo, lo que comenzó como una guerra por temas deportivos traspasó las fronteras hasta llegar a las amenazas físicas y revelaciones sobre el salario de uno de los involucrados, lo que llamó bastante la atención.

¿Cómo fue que se desató la polémica entre ambos personajes?

Para poder entender el conflicto hay que mencionar que todo inició por culpa de Gilberto Mora... ¡Sí, el juvenil de Xolos y de la Selección Mexicana!

Y es que Morita fue tema de conversación durante la serie de Cuartos de Final entre Tigres y Tijuana, en especial por su participación en los partidos, donde se puso en tela de juicio si podría jugar o no debido a que es menor de edad y los horarios le impedían disputar el choque.

"Hay un problema para Xolos. Su mejor jugador es Gilberto Mora y tiene 17 años. Según la Ley Federal del Trabajo, un menor de edad no puede trabajar después de las 22:00 horas en un lugar donde vendan bebidas alcohólicas. Solo puede jugar el primer tiempo. La ley es para respetarse", compartió Willie González.

Este mensaje no paso desapercibido por David Faitelson, quien fiel a su estilo respondió de forma irónica.

"Querido Willie González, me da miedo tu ignorancia. ¿Conoces los husos horarios? ¿Tienes idea de dónde está el Meridiano de Greenwich? ¿Dan geografía en las primarias de Monterrey? ¿Crees que el mundo termina en el Cerro de La Silla?”, escribió el ahora analista de TUDN.

Posteriormente, se desataron las amenazas de ambos lados, donde resaltaban que ninguno de los dos tenía miedo del otro y estaban dispuestos a llegar a los golpes. Sin embargo, Willie González fue más lejos y al intentar atacar verbalmente a su rival evidenció cuánto gana David Faitelson en Televisa.

¿De cuánto es el salario de David Faitelson, según el periodista regio?

""He recibido 10 ofertas de trabajo y las he rechazado. Yo nací en Multimedios y me moriré en Multimedios. Yo no soy un vendido, un vendido es David Faitelson, De ESPN, que dijo que nunca iba a trabajar en Televisa, le ofrecieron un millón de pesos al mes, se fue y se cambió de televisora", dijo González durante la transmisión del programa RG La Deportiva.

