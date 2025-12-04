El sorteo del próximo Mundial que contará con la participación de 48 selecciones se celebrará este viernes y marcará oficialmente el inicio del camino hacia la Copa del Mundo 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Este formato ampliado, inédito en la historia del torneo, requiere una estructura más compleja que en ediciones anteriores, con el objetivo de equilibrar el nivel competitivo entre los participantes repartidos en 12 grupos.

La mecánica del sorteo se basa en la división de las selecciones en cuatro bombos de doce equipos cada uno. La ubicación de cada selección en su respectivo bombo se determina a partir del ranking mundial más reciente publicado por la FIFA.

El sorteo debe respetar la regla de confederaciones: ningún grupo podrá tener dos selecciones de la misma confederación, salvo en el caso de la UEFA.

Debido a la presencia de 16 equipos europeos clasificados, habrá necesariamente cuatro grupos con dos selecciones europeas.

Finalmente, los países anfitriones ya conocen su ubicación antes del sorteo: Estados Unidos estará en el Grupo D, donde jugará dos encuentros en Los Ángeles y uno en Seattle; México liderará el Grupo A y disputará dos partidos en el Estadio Azteca, incluido el inaugural, y uno en Guadalajara; mientras que Canadá ocupará el Grupo B, con un partido programado en Toronto y dos en Vancouver.

Con forme pasar las horas, cada vez se siente el nerviosismo y la incertidumbre sobre cómo quedarán definidos los grupos del Mundial, por ello preguntamos a la Inteligencia Artificial cómo quedarán definidos los sectores de la justa mundialista, especialmente, el de México, que será anfitrión por tercera ocasión.

¿Cómo quedará definido el grupo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

De acuerdo con el sistema del sorteo y tras el análisis de la IA, así quedaría el grupo de México del Mundial:

Simulación ficticia del sorteo del Mundial 2026, respetando todas las reglas oficiales:

México ya está fijo en el Grupo A .

. No puede coincidir con otra selección de CONCACAF .

. Cada grupo debe tener un equipo de cada bombo.

GRUPO A DEL MUNDIAL 2026

Bombo 1 (ya asignado)

México (anfitrión)

Bombo 2 (sin presencia de CONCACAF)

Selecciones disponibles: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

Resultado simulado: Japón

Bombo 3 (evitando CONCACAF: Panamá):

Selecciones disponibles: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

Resultado simulado: Paraguay

Bombo 4 (evitando CONCACAF: Curazao y Haití):

Selecciones disponibles: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, + ganadores de repechajes UEFA e Intercontinental no CONCACAF.

Resultado simulado: Ghana

De esta manera, Japón, Paraguay y Ghana serían los rivales del México en el Mundial, siendo la escuadra guaraní a la enfrentaría en el partido inaugural en el Estadio Azteca.